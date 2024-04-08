Caso Ambatielos, Grecia Contra Reino Unido

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Caso Ambatielos, Grecia v Reino Unido

Caso Ambatielos (Grecia contra el Reino Unido)

1952 Rep. de la Corte Internacional de Justicia 28; 1953 Rep. de la Corte Internacional de Justicia 10. En relación con la reclamación de Nicholas Eustache Ambatielos (véase el Arbitraje Ambatielos), Grecia invocó en 1951 la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia basándose e…