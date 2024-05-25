Cero Residuos o Desperdicios

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Cero desechos es el proceso de creación de bienes que generan pocos residuos; cualquier residuo generado se utiliza como materia prima para otros bienes en lugar de ser colocado en un vertedero o incinerado. Un ejemplo de un producto de desecho cero es una botella de vidrio rellenable. Esto difiere de una botella de vidrio reciclado que se rompe y se procesa en algo nuevo.

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Romper una botella requiere energía, y luego el vidrio de desecho requiere aún más energía para ser convertido en un nuevo producto. Si la botella simplemente se rellena, no se necesita energía y equipo adicional para su …