Certificado de Depósito Bancario

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Título de crédito que amparan los depósitos a plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) con interés a cargo de los bancos de depósito.

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Constituyen títulos ejecutivos a cargo del banco emisor sin reconocimiento de firma; podrán ser nominativos o al portador y deben expresar la suma depositada a un plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) determinado.