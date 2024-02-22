Cheque Protegido

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Cheque en el cual se protege la cantidad anotada por el librador, generalmente mediante la presión que se ejerce con una máquina protectora de documentos, con el fin de no alterar posteriormente dicha cantidad. .

