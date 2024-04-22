Cierre

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Cierre

Concepto de Cierre en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Término de una sesión bursátil, de acuerdo con los horarios oficiales.

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Registro de las operaciones realizadas y del nivel alcanzado por las c…