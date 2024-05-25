Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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En Economía y Comercio Internacional

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un tratado internacional maduro que entró en vigor en 1975. A principios de 2007, 169 Estados soberanos habían ratificado o se habían adherido al tratado. El comercio mundial (o global) de animales y plantas no es medido por ninguna organización o individuo; se produce como artículos turís…