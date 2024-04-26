Clases de Arbitraje en el Marco de la OMC

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Clases de Arbitraje en el Marco de la OMC (en Arbitraje)

Concepto de clases de arbitraje en el marco de la OMC en relación a este ámbito: las características peculiares señaladas se presentan en las dos clases de arbitraje internacional para la solución de diferencias surgidas entre Estados, con motivo de la aplicación de los distintos Acuerdos gestionados por la OMC: el procedimiento clásico y el procedimi…