La Clasificación del Derecho

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la clasificación del derecho. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Catalogación y clasificación: Esquema de clasificación de Elizabeth Moys para materiales de derecho

El Esquema de Clasificación de Materiales Jurídicos de Elizabeth Moys fue desarrollado por la difunta Sra. Elizabeth Moys, una bibliotecaria jurídica británica. La Sra. Moys había trabajado en el Reino Unido, así como en bibliotecas de derecho académico en algunos países de la Commonwealth, donde debió encontrarse con las insuficiencias de los esquemas de clasificación existentes que s…