Cláusula Arbitral

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Cuestión de prejudicialidad ante el TJCE, por entender que una cláusula arbitral es abusiva para el consumidor

La cuestión de prejudicialidad en el seno del arbitraje es un problema que ya se planteó en el caso “Nordsee”, en la Sentencia del TJCE de 23 de marzo de 1982 (incluso antes en las Sentencias de 30 de junio de 1966 y de 6 de octubre de 1981, en las que se admitió la competencia del TJCE para resolver las cuestiones preju…