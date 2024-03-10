Cláusula Arbitral Adhesiva

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cláusula Arbitral Adhesiva (en Arbitraje)

Concepto de cláusula arbitral adhesiva en relación a este ámbito: Constituyen los de adhesión aquellos contratos celebrados en el ámbito de la contratación mercantil en masa cuyo contenido se presenta redactado previamente por una sola de las partes, de tal forma que la voluntad contractual de la otra queda limitada a aceptar o rechazar el contrato. Estos contratos están conformados por las denominadas condiciones generales, que s…