Cláusula Arbitral del Contrato de Transporte Aéreo de Mercancías

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Contrato de Transporte Aéreo de Mercancías: Cláusula Arbitral

Concepto del contrato de transporte aéreo de mercancías: cláusula arbitral en relación a este ámbito: En relación a la forma de la cláusula arbitral, el contrato de transporte aéreo de mercancías (artículos 4 y ss. CM), se documenta generalmente en una carta de porte aéreo (airway bill) cuya naturaleza suele ser la propia de un contrato de adhesión.

A pesar de que la prác…