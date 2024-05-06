Nota: Véase más comentarios y análisis sobre la cláusula compromisoria.

Visualización Jerárquica de Cláusula Compromisoria

Cláusula compromisoria

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Cláusula compromisoria

Véase la definición de Cláusula compromisoria en el diccionario.

Se trata de una estipulación por la que las partes acuerdan recurrir al arbitraje para resolver cualquier litigio futuro. La cláusula compromisoria, en otras palabras, es un convenio arbitral por el que las partes acuerdan, de mutuo acuerdo y con carácter previo a cualquier controversia

Cláusula Compromisoria y Arbitraje

Utilizado tanto en Derecho nacional como internacional, un compromiso es un contrato en virtud del cual dos o más personas acu…