Clausula de Arbitraje

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

cláusula de arbitraje en Derecho Marítimo

Asunto: derecho-maritimo. Definición de la Cláusula de Arbitraje: Una cláusula en un conocimiento de embarque (véase este término en la presente plataforma internacional), una carta de porte (véase este término en la presente plataforma internacional) o una póliza de fletamento (véase este término en la presente plataforma internacional), siempre que cualquier disputa se derivan del co…