Cláusula de la Nación Más Favorecida

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Una cláusula de nación más favorecida (comúnmente abreviada como "NMF") es una disposición del tratado en virtud de la cual un Estado (el Estado que concede la ayuda) se compromete ante otro Estado (el Estado beneficiario) a conceder el trato de nación más favorecida en una esfera de relaciones acordada. El trato de nación más favorecida es el concedido por el Estado que concede el trato al Estado beneficiario, o a personas o cosas que se encuentren en una relación determinada con ese Estado, no menos favor…