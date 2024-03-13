Cláusula Mariposa

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cláusula Mariposa (en Arbitraje)

Concepto de cláusula mariposa en relación a este ámbito: Cláusula que se introduce en contratos para la cesión del uso de nuevas tecnologías (especialmente «software»), en defensa de la propiedad intelectual de su creador, que limitan sus aplicaciones a aquellas actividades que no son vetadas por el cedente (usos militares, o contrarios a los derechos humanos, por ejemplo) y que establecen el arbitraje como medio de solución de las disputas relacio…