Cláusula Paraguas

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cláusula Paraguas (en Arbitraje)

Concepto de cláusula paraguas en relación a este ámbito: Reciben este nombre un tipo de cláusulas contenidas en aproximadamente un cuarenta por ciento de los APPRIs existentes, mediante las cuales el Estado parte en el APPRI se compromete, con diferentes formulaciones y en distinto grado, a cumplir cualesquiera obligaciones que haya contraído con el inversor. Algunos autores (Alexandrov) y laudos arbitrales sostienen que el efecto de estas cláusula…