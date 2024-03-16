Cláusulas Arbitrales Patológicas

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cláusulas (arbitrales) Patológicas (en Arbitraje)

Concepto de cláusulas (arbitrales) patológicas en relación a este ámbito: Se utiliza la expresión «cláusulas patológicas» («pathological [compromissory] clausules») para hacer referencia a convenios arbitrales que, por su contenido, resultan o pueden resultar incoherentes, ambiguos o inaplicables. También se utiliza esta expresión para hacer referencia a convenios arbitrales que resultan en un arbitraje no idóneo par…