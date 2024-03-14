Cláusulas Escalonadas

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Cláusula Multi-tier o Cláusulas Escalonadas (en Arbitraje)

Concepto de cláusula multi-tier o cláusulas escalonadas en relación a este ámbito: Una cláusula multi-tier o cláusula escalonada es aquélla que prevé más de un mecanismo de resolución de las disputas que puedan surgir de una relación contractual, combinando fórmulas autocompositivas con fórmulas heterocompositivas. la forma más típica de estas cláusulas conjuga una pluralidad de métodos ADR, escalonándolos de forma tal…