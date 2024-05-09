Cláusulas Modelo de Arbitraje

Este artículo es un complemento a las guías y cursos de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre Cláusulas Modelo de Arbitraje. En inglés: Model Arbitration Clauses. Nota: puede interesar la información sobre las Convenciones sobre Arbitraje Comercial Internacional. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Naturaleza y Función de las Cláusulas Modelo de Arbitraje

Este es un tema relevante. Cada instituto de arbitraje, o la mayor parte, ha desarrollado este tipo de cláusulas. Una Cláusula Modelo de Arbitraje ("MAC", por sus siglas en inglés) es una cláusula contractual estándar que expresa el acuerdo de las partes de someterse a la jurisdicción de un tribunal arbitral. El carácter distintivo de una MAC, en comparación con otr…