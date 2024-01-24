Cobertura

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Cobertura

Concepto de Cobertura en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Toma de las medidas necesarias para aislar activos, pasivos (véase más en la plataforma (de Lawi) general) o corrientes de ingresos de las consecuencias resultantes de variaciones en los tipos de cambio. Operación que tiene por objeto eliminar o reducir significativamente el riesgo de cambio, de interés o de mercado resultante de las operaciones efectuadas. En el ámbito de los seguros, alcance del aseguramiento de un riesgo, donde el asegurador, siempre que se produzca el siniestro objeto del seguro, está obligado a entregar al asegurado determinada cantida…