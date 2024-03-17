Códigos de Ética Arbitral

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Códigos de Ética Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de códigos de ética arbitral en relación a este ámbito: Code of ethics es un término inglés que significa «código de ética», y en el contexto del arbitraje, hace referencia al conjunto de reglas de conducta para el desempeño de la labor de los árbitros. Los códigos éticos provienen de organismos arbitrales con prestigio internacional, destacando por su importancia The Code of Ethics for Arbitration in Commercial Disputes el…