Coeficientes de Abatimiento

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Estos coeficientes (ratios) facilitan la reducción de la ganancia (plusvalía) patrimonial derivada de la venta con relación al paso del tiempo. Con ello se evita la penalización tributaria a las plusvalías por la venta de vivienda antigua (adquirida antes del 31 de diciembre de 1994) Los coeficientes (ratios) de abatimiento actuales son: el 11,11…