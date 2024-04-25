Comercialización

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Comercialización

Concepto de Comercialización en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Proceso necesario para mover los bienes, en el espacio y el tiempo del productor al consumidor.

Comercialización

Proceso necesario para mover los bienes, en el espacio y el tiempo del productor al consumidor. .

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