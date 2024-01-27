Comercio de Armas

Convención de Armas Biológicas (CAB)

Todos los países participantes en el Grupo Australia son Estados Partes en la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), en vigor desde 1975. Estos países también se han preocupado de consolidar el régimen establecido en dicho Tratado, mediante un alto nivel de participación en las medidas de fortalecimiento de la confianza acordadas en las sucesivas conferencias de revisión celebradas en el marco de dicha Convención, y, más recientemente, mediante negociaciones en el seno del Grupo Ad Hoc de Estados Partes, dirigidas a elaborar un protocolo jurídicamente vinculante que sirva de refuerzo a la mencionada Convención. El artículo I de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas prohibe a los Estados Partes desarrollar, producir, almacenar o adquirir o conservar de otro modo agentes biológicos y toxinas, o armas y equipos biológicos afines. El artículo III de la Convención obliga a los Estado…