Comercio durante la Gran Depresión Económica de los Años 30

Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. Esta entrada aborda claramente los factores que llevaron al aumento de los aranceles bajo la ley Smoot-Hawley de Estados Unidos y las causas de la fuerte caída del comercio que se…