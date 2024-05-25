Comercio Internacional Energético

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Organización Mundial de Comercio (OMC)

La comisaria europea de Energía y Transporte planteó a principios de septiembre de 2000 al resto de comisarios la posibilidad de denunciar a la OPEP ante la OMC por actuar como un cartel al fijar la producción y, con ello, determinar el precio del crudo. En Estados Unidos, algún senador consideraba en noviembre de 2006 que las acciones de la OPEP para limitar el suministro de petróleo violan la…