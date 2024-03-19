Comienzo del Arbitraje

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Comienzo del Arbitraje

Concepto de comienzo del arbitraje en relación a este ámbito: El artículo 27 de la Ley de Arbitraje Española, al igual que el artículo 22 de la Ley Modelo uncitral, establece que, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se considerará la de inicio del arbitraje. Por su parte, el artículo 4.a. del mismo texto legal dispone que cuando la ley deje a l…