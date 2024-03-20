Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi/uncitral) (en Arbitraje)

Concepto de comisión de las naciones unidas para el derecho mercantil internacional (cnudmi/uncitral) en relación a este ámbito: la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) fue establecida por la Asamblea General de esta organización internacional en 1966 (Resolución n.º 2205 (XXI) de…