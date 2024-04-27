Comisión Por Manejo de Cuenta

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En general, la comisión por manejo de cuenta es una pequeña suma de dinero que se carga en la cuenta de cheques, cuando el cliente no reúne el requisito de mantener el saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) mínimo convenido.