Comisión Promotora

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En el sistema de empleo, una vez elaborado el proyecto inicial del plan por el promotor, se insta a la constitución de una Comisión promotora con representación del promotor o promotores y de los trabajadores o potenciales partícipes. Esta Comisión estará formada y operará de acuerdo en lo previsto para la Comisión de Control de un Plan de pensiones.

En el caso de los Planes de Pensiones del sistema individual y asociado, serán las entidades promotoras quienes adopten los acuerdos y ejerzan las funciones asignadas …