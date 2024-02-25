Comité de Designaciones

Comité de Garantías y Designaciones (en Arbitraje)

Concepto de comité de garantías y designaciones en relación a este ámbito: El Comité de Garantías y Designaciones vela por la solvencia ética y profesional de los árbitros asignados a cada procedimiento. Los miembros, no más de tres y designados por la Junta Directiva, velan por la pureza del procedimiento arbitral, garantizando los principios de audiencia, contradiccIón e igualdad entre las partes. El Comité nunca intervien…