Comité de Inversiones Extranjeras

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto.

Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos

La protección federal americana más directa contra el uso político de las inversiones de los fondos soberanos es el proceso de revisión gestionado por un comité que incluye a los Secretarios del Tesoro, Seguridad Nacional, Comercio, Defensa, Estado, Energía, Trabajo, el Director de Inteligencia Nacional y el Fiscal General (colectivamente, el Comité de Inversiones Extranj…