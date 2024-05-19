Comité de Supervisión de Basilea

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Los analistas de riesgos basan un porcentaje muy alto de su trabajo en las recomendaciones y principios del Comité de Supervisión de Basilea. Establecido en 1975 es un foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de las prácticas y normas de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización bancaria. Formula las normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria. Este Comité no tiene au…