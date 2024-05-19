Comité de Supervisión de Basilea
Comité de Supervisión de Basilea
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Los analistas de riesgos basan un porcentaje muy alto de su trabajo en las recomendaciones y principios del Comité de Supervisión de Basilea. Establecido en 1975 es un foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de las prácticas y normas de supervisión bancaria, buscando perfeccionar las herramientas de fiscalización bancaria. Formula las normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria. Este Comité no tiene au…