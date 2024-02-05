Comitente

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Comitente

Concepto de Comitente en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Persona que confiere a otra llamada comisionista el encargo de realizar, en su nombre y representación, cualquier clase de actos o gestiones, principalmente las de carácter mercantil. En otras palabras, es la persona que da un encargo o mandato en un contrato de comisión.

Comitente en 1948

Decía Guillermo Díaz en su Diccionario Político que Comitente es: El que da o realiza comisiones que se compromete o que autoriza a otro para que obre en su nombre. Cuando un administrador o gerente ejercen sus mandatos o funciones sus actos son por cuenta del comitente es…