Compensación de Deudas

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Compensación de Deudas e Intereses (en Arbitraje)

Concepto de compensación de deudas e intereses en relación a este ámbito: En algunas controversias, los laudos arbitrales recogen algunas de las pretensiones cruzadas de las partes y, en lugar de hacerlas efectivas en su integridad, solo se ejecuta la diferencia restante, el remanente entre ambas. Especialmente en casos de laudos con condena monetaria. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revis…