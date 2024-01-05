Competencia Fiscal entre Países

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Competencia Fiscal entre Países: Punto de Vista Británico

Todos los residentes en el Reino Unido pueden elegir dónde residir, pero las personas domiciliadas en el extranjero están, en general, menos vinculadas al Reino Unido.

Los argumentos de la competencia fiscal afirman que si su carga fiscal fuera tan grande como la de un domic…