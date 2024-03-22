Competencia sobre la Competencia

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Competencia Sobre la Competencia (principio de Kompetenz- Kompetenz) (en Arbitraje)

Concepto de competencia sobre la competencia (principio de kompetenz- kompetenz) en relación a este ámbito: Con la expresión alemana «kompetenz-kompetenz» se hace referencia a un principio básico del arbitraje, que implica que los árbitros tienen la potestad para decidir sobre su propia competencia, juzgando la validez del convenio arbitral. El término competencia debe entenderse en …