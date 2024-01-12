La Competitividad de las Empresas Públicas

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre la competitividad de las empresas públicas. Véase, si se quiere, información acerca de las empresas públicas y sus privatizaciones, en general. Para más información sobre empresas públicas en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Public enterprises (empresas públicas). Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Competitividad de las Empresas Públicas

Uno de los temas clave tratados aqui es el papel de las empresas estatales en los países en desarrollo. Se sigue aquí, y se hace contínua referencia, a uno de los más importantes estudios en la materia, el documento de investigación de la UNCTAD titulado "La neutralidad competitiva y su aplicación en determinados países en desarrollo" (2014). La publ…