Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)

En inglés: Components of Gross Domestic Product. Nota: véase también Producto Interno Bruto (PIB) como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos; el concepto de Producto Interno Bruto (PIB) en varias áreas, como en Derecho Minero, como valor de todos los bienes y servicios finales; o el Producto Interno Bruto en México (PIB) en áreas como el Derecho tributario o fiscal mexicano. El PIB es la producción económ…