Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre los Componentes del Producto Interno Bruto o PIB. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Components of Gross Domestic Product. Nota: véase también Producto Interno Bruto (PIB) como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos; el concepto de Producto Interno Bruto (PIB) en varias áreas, como en Derecho Minero, como valor de todos los bienes y servicios finales; o el Producto Interno Bruto en México (PIB) en áreas como el Derecho tributario o fiscal mexicano. El PIB es la producción económ…