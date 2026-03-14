Caso práctico: A compra un crédito a C (se convierte en el titular) y luego se lo vende a B (su cliente)

La operación de la empresa A tiene dos vertientes fiscales diferenciadas según la estructura del contrato que se utiliza:

1. Comisión de Mediación o Corretaje

Si A simplemente facilita que B adquiera el crédito de C a un precio menor, el 2% que factura se denomina fiscalmente comisión de mediación o corretaje.

Tratamiento del IVA : Por norma general, esta comisión está sujeta y no exenta al tipo general del 21% . Al ser un servicio de gestión para “conseguir” un mejor precio, se considera una prestación de servicios profesional y no una operación financiera exenta.

Facturación: A emite una factura a B por el concepto de “Servicios de mediación en la adquisición de activos/créditos”.

2. Comisión Mercantil (Compra para Reventa)

Si A compra efectivamente el crédito a C (se convierte en el titular del crédito) y luego se lo vende a B (su cliente), la opera…