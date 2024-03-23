Comunicaciones Ex Parte

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Comunicaciones ex Parte (en Arbitraje)

Concepto de comunicaciones ex parte en relación a este ámbito: El término comunicaciones ex parte hace referencia a aquellas comunicaciones que se realizan entre una parte y un árbitro o el tribunal arbitral, de manera unilateral, sin el conocimiento de la parte contraria. Es un deber de los árbitros el mantenerse independientes e imparciales durante el curso de los procedimientos, por lo que éstos no deberían mantener comunicaciones ex…