La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Concepto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue una iniciativa mexicana anunciada en 2012. La composición de la CELAC es la misma que la de la OEA, salvo que excluye a Canadá y Estados Unidos e incluye a Cuba. No tiene secretaría permanente y se está convirtiendo en un vehículo para la participación fuera de la región. La primera Cumbre CELAC-UE se celebró en Santiago en enero de 2013 y el primer Foro CELAC-China tuvo lugar en Pekín en enero de 2015. Australia se reunió con la Troika de la CELAC en diciembre de …