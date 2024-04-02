Concierto Económico

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Concierto Económico en el Derecho Español

Concierto Económico a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Concierto Económico se define como:

Acuerdo entre una Comunidad Autónoma y el Estado sobre temas económicos y fiscales.

Recibe esta denominación el «Concierto Económico con el País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de 12 de mayo, con vigencia…