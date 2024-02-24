Concurrencia de Culpas o Negligencia

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta revista de derecho empresarial (en su ámbito fiscal).

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Negligencia Contributiva. La concurrencia de culpas, en derecho, es un comportamiento que contribuye a la propia lesión o pérdida y no cumple con el estándar de prudencia que uno debe observar por su propio bien. La concurrencia de culpas del demandante con frecuencia se aboga en defensa de un cargo de negligencia. Históricamente, la doctrina s…