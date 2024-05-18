Condonación o Perdón de la Deuda

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de estar revista sobre derecho financiero. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: el sentido es diferente al de Condonación de Deudas Tributarias. Tema: deudas.