Conferencia Preliminar

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Conferencia Preliminar (en Arbitraje)

Concepto de conferencia preliminar en relación a este ámbito: la «conferencia preliminar» es usual en la práctica arbitral anglosajona e internacional.

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Siempre dependerá de lo pactado por las partes en el convenio arbitral, así como de la normativa aplicable como lex arbitri o, de ser el caso del reglamento arbitral institucional aplicable. Consiste en llevar a cabo una o más audiencias o conferencias «preliminares», haciéndolo en forma p…