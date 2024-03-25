Confidencialidad

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Confidencialidad (en Arbitraje)

Concepto de confidencialidad en relación a este ámbito: Confidencialidad es la cualidad de la información afectada por el deber de no ser divulgada. El deber de confidencialidad puede configurarse como una mera prohibición de divulgar la información, o también de adoptar los medios necesarios para preservar su privacidad. la confidencialidad suele mencionarse como uno de los principios clave del arbitraje, y una de las grandes ventajas del mismo fre…