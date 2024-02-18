Confirmación

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Confirmación (carta de Crédito)

Concepto de Confirmación (carta de Crédito) en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Ocurre cuando un exportador obtiene una garantía de un banco local a partir de una carta de crédito emitida por un banco extranjero.

Dar un hecho por seguro. Acción de dar validez y credibilidad a actos o hechos comunes. .

Confirmación (sacramento de la)

Confirmación (sacramento de la) en la Enciclopedia Jurídica Omeba

