Gestione fácilmente los pagos entre su empresa y proveedores. Mediante la formula del Confirming internacional, asumimos la administración de los pagos de su empresa al conjunto de sus proveedores extranjeros, facilitando y agilizando dicha gestión y ofreciendo a los mismos una financiación anticipada, puntual o permanente, del grupo de facturas cedidas al banco para su gestión. Además, si no dispone de software propio, ponemos a su disposición y de forma gratuita, el nuevo Programa de Gestión Confirming Popular Internacional con el que podrá realizar la toma masiva, gestión y trasmisión al banco de las facturas a pagar a sus diferentes proveedores y en diferentes monedas, países y vencimientos.
Con este programa podrá incluir otros datos de sus facturas exteriores, tales como tipo de gastos, si es factura o nota de abono, la referencia de pago y/o su referen…