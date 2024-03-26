Conflict Check

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Conflict Check (en Arbitraje)

Concepto de conflict check en relación a este ámbito: Expresión inglesa que se utiliza en los grandes despachos de abogados para referirse al proceso interno de verificación de si hay algún conflicto de intereses o alguna conexión con las partes del pleito, cuando uno de sus letrados es propuesto como árbitro. la independencia con respecto de las partes es un requisito que se debe cumplir para ser árbitro y que —al menos en el arbitraje de la Cámara de C…